07 декабря, 17:38

Главный тренер махачкалинского "Динамо" подал в отставку

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо" из Махачкалы, сообщили в пресс-службе клуба.

В публикации отмечалось, что в матче 18-го тура Мир – Российской премьер-лиги "Динамо" проиграло команде "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:1.

Дагестанская команда набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб "Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России. В первом матче четвертьфинала Кубка России "Динамо" одержал победу над "Зенитом" со счетом 3:1.

Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

