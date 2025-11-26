Футболист Кордоба повторил рекорд Смолова по голам в составе "Краснодара"

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба повторил рекорд российского футболиста Федора Смолова по количеству голов в составе краснодарской команды.

32-летний колумбиец забил мяч в ответном матче против "Оренбурга", который проходит в рамках пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Таким образом, на счету Кордобы 68 голов за "Краснодар" в 137 встречах.

35-летний Смолов забил 68 мячей за "Краснодар" в 125 играх.

Кордоба играет в составе "Краснодара" с 2021 года. Колумбиец, как и россиянин, в прошлом сезоне стал чемпионом России. Ранее форвард выступал за испанскую "Гранаду", германские "Майнц", "Кельн" и "Герту".

Смолов играл в составе "Краснодара" дважды – в период с 2013 по 2015, а также с 2024 по 2025 год. Помимо этого, россиянин выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту".

По предварительным данным, "Краснодар" за победу в РПЛ и первое место в рейтинге посещаемости в прошлом сезоне получил 1,25 миллиарда рублей. Петербургский "Зенит", в свою очередь, выручил 1,091 миллиарда, а столичный ЦСКА – 1,004 миллиарда рублей.