Трамп назвал "частью войны" угрозы атак на объекты США

Фото: whitehouse.gov

Угроза атак на американские объекты и территорию США не вызывает беспокойства, так как это "часть войны". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NewsNation, передает телеканал "360".

Американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап военной операции против Ирана. Кроме того, Трамп не исключил отправку в Исламскую Республику войск для наземной операции, "если это потребуется".

США и Израиль начали совместную атаку по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

По словам Трампа, операцию против Ирана планировалось проводить в течение 4–5 недель, однако у США есть потенциал для увеличения этого срока. Он также заявил, что Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружения, благодаря чему способны вести войны "вечно".

