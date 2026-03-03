Поезда на МЦД-3 вновь следуют с установленным интервалом после задержки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда на МЦД-3 вновь ходят с установленным интервалом после задержки из-за остановки состава. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе рассказали, что электропоезд № 7267 сообщением Ипподром – Крюково был остановлен на перегоне Перово-1 – Москва Казанская по техническим причинам в 10:57 во вторник, 3 марта. Его движение было возобновлено в 11:30.

В течение этого периода поезда в сторону Москвы двигались по соседнему пути.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится до 11 марта. Причиной для этого послужат ремонтные работы. Они будут проводиться на четвертом главном пути на перегоне от станции Реутово до Железнодорожной.

