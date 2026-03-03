Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда задерживаются на МЦД-3 из-за остановки состава на станции Андроновка. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), передает Агентство "Москва".

Несколько составов задерживаются в сторону Зеленограда – Крюкова из-за остановки поезда, которая произошла по техническим причинам. При этом он уже отправился самостоятельно.

В компании подчеркнули, что принимают меры для сокращения опозданий вместе с Московской железной дорогой (МЖД).

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится до 11 марта из-за ремонтных работ. Они пройдут на четвертом главном пути на перегоне от станции Реутово до Железнодорожной.

Ожидается, что специалисты заменят рельсы на участке в 6,7 километра. Технологическое окно назначено в интервале с 23:00 до 09:00.

