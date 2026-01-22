Форма поиска по сайту

22 января, 21:12

Поезд "Иволга" в тестовом режиме проехал от Москвы до Калуги

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Поезд "Иволга" в тестовом режиме без пассажиров проехал от Москвы до Калуги. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, "Иволга" успешно прошла свыше 300 километров в режиме технической обкатки. Специалистами при этом проверялись время хода между перегонами и станциями, прохождение состава через тоннели, путепроводы и мосты, работа энергетического и тягового оборудования. Максимальная скорость поезда составила 160 километров в час.

Тестовая поездка проводилась совместно со специалистами РЖД и ЦППК в рамках проекта развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который должен объединить 11 российских регионов, где проживает свыше 31 миллиона человек.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в регионах ЦТУ совершается около 75% всех пригородных перевозок. Проект подарит миллионам жителей возможность комфортнее и быстрее добираться до столицы. Они смогут ездить на новейших поездах и пользоваться привычными сервисами. Расписание также станет удобнее.

По словам Ликсутова, транспортная доступность между городами станет выше в три раза после запуска проекта. Это не только улучшит качество жизни россиян, но и даст импульс для развития бизнеса и экономики.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что прошедшим летом в столице завершили обновление подвижного состава на МЦД. Всего с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая "Иволги" и ЭП2Д. При этом в 2025 году в метро столицы поступило 288 вагонов серии "Москва-2024".

Сотый электропоезд "Иволга 4.0" преодолел 60 тыс км за 4 месяца

