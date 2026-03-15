15 марта, 14:40

Политика

Песков рассказал о визите представителя Франции в Россию

Фото: kremlin.ru

Французский представитель приезжал в Москву для проведения диалога по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Financial Times.

Однако, по словам представителя Кремля, Россия в рамках данной встречи не услышала от Франции "позитивных сигналов" о завершении конфликта.

"И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного", – отметил Песков.

Он также указал на то, что европейские страны не хотят оказывать помощь в урегулировании кризиса на Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ, они совершают ошибку с точки зрения собственного будущего, когда вынуждают киевский режим продолжать боевые действия.

Представитель Кремля добавил, что Москва продвигается и становится ближе к достижению целей на передовой. Он оценил ситуацию на фронте как положительную. Однако российская сторона остается открытой к дипломатическому урегулированию.

"В переговорах по Украине возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо", – добавил Песков.

Ранее в Кремле подтвердили, что Стамбул может стать площадкой для следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Все стороны позитивно относятся к этому варианту.

Турция также рассчитывает принять на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта в течение марта. В связи с этим Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта.

властьполитика

