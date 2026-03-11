Песков допустил проведение переговоров по Украине в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Стамбул может стать площадкой для трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, все стороны позитивно относятся к этому варианту. При этом он уточнил, что конкретики по месту и дате следующего раунда встреч пока нет. Тем не менее переговоры, которые ранее шли в Абу-Даби, будут продолжены.

"Обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби", – добавил Песков.

Вместе с тем, по его словам, все участники переговоров выразили признательность руководству ОАЭ за организацию предыдущего раунда и созданную атмосферу для работы делегаций.

Как ранее указывал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе, после 16 марта. Дипломат отметил, что переговорный процесс продолжает двигаться вперед, а также выразил надежду, что такой позитивный настрой сохранится.