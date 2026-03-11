Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:34

Политика

Песков допустил проведение переговоров по Украине в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Стамбул может стать площадкой для трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, все стороны позитивно относятся к этому варианту. При этом он уточнил, что конкретики по месту и дате следующего раунда встреч пока нет. Тем не менее переговоры, которые ранее шли в Абу-Даби, будут продолжены.

"Обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби", – добавил Песков.

Вместе с тем, по его словам, все участники переговоров выразили признательность руководству ОАЭ за организацию предыдущего раунда и созданную атмосферу для работы делегаций.

Как ранее указывал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе, после 16 марта. Дипломат отметил, что переговорный процесс продолжает двигаться вперед, а также выразил надежду, что такой позитивный настрой сохранится.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика