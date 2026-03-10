Орбан заявил о необходимости укрепления Украины как буферной зоны между РФ и Венгрией

Фото: kremlin.ru

Будапешт заинтересован в укреплении Украины, чтобы она была буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на заседании парламента, передает Telex.

По его словам, это поможет лучше обеспечить безопасность граждан Венгрии. Орбан заявил, что Будапешт готов оказывать Киеву поддержку, однако все также выступает против возможного членства Украины в Евросоюзе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты венгерского премьер-министра военным, если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Орбан, в свою очередь, рекомендовал Зеленскому воздержаться от подобных заявлений. По его мнению, глава киевского режима таким образом угрожает всей Венгрии. Он также предупредил, что шантаж украинскому президенту не поможет.

