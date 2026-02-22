График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 07:24

Орбан и Туск поспорили в соцсетях из-за блокировки помощи Украине

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск поспорили в социальной сети X на фоне разногласий по вопросу финансовой поддержки Украине. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Поводом для полемики стало заявление Туска, который обвинил венгерского коллегу в блокировке европейской помощи Киеву. В своем посте польский премьер также провел параллели с действиями оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским, которая, по словам Туска, препятствует принятию программы SAFE, подразумевающей финансирование оборонной сферы и польского ВПК.

"Угадайте, кто доволен", – написал Дональд Туск в своем аккаунте, намекая на совпадение интересов Будапешта и внутренней польской оппозиции.

В ответ Орбан заявил, что в своей политике руководствуется исключительно национальными интересами. Он напомнил оппоненту о действиях президента Украины Владимира Зеленского, которые, по мнению Будапешта, ущемляют права венгерского меньшинства.

"Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать", – написал премьер-министр.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он напомнил, что после враждебных действий Украины Венгрия уже прекратила поставки туда дизельного топлива и заблокировала предоставление Евросоюзом Киеву военного кредита на 90 миллиардов евро.

