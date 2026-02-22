Уиткофф пообещал хорошие новости по урегулированию на Украине

Фото: AP/Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие недели. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.

"Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", – отметил политик.

По словам Уиткоффа, переговоры могут пройти в течение трех недель. Он уточнил, что они смогут предоставить возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий он охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.

