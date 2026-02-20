График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 19:38

Политика
The Guardian: Байден позвонил Путину из-за Украины в 2021 году

СМИ рассказали о звонке Байдена Путину из-за Украины в 2021 году

Фото: depositphotos/palinchak

Бывший президент США Джо Байден якобы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным из-за встревоженности по Украине в 2021 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Guardian.

По информации журналистов, звонок прошел после получения США разведданных о планах России по Украине.

Как утверждает издание, у разведки якобы были данные о подготовке Путина к использованию послания Федеральному собранию "для обоснования военных действий на Украине". После этого Байден обеспокоился, поэтому сделал звонок.

"Он выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об устранении угрозы третьей мировой войны из-за Украины. Он указал, что вооруженный конфликт мог закончиться глобальным столкновением, если бы на выборах президента США победила бы бывший вице-президент Камала Харрис или Байден.

В свою очередь, Путин указывал, что фактический конфликт на территории Украины был начат деструктивными силами в Киеве. По словам президента, военные действия начались в том числе из-за политики Байдена.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

