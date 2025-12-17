Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Фактический конфликт на территории Украины был начат деструктивными силами в Киеве, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

"Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада – по сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся это закончить, прекратить", – сказал российский лидер.

По словам президента, военные действия на Украине начались в том числе из-за политики бывшего президента США Джо Байдена. При этом действующий американский лидер Дональд Трамп говорит, что, если бы он тогда был президентом, ничего бы подобного не случилось, обратил внимание Путин.

Он отметил, что после развала СССР казалось, что страна станет членом так называемой цивилизованной семьи европейских народов, однако ее нет, там сплошная деградация. Кроме того, на российском направлении Запад продавливал свои интересы силовым путем, в том числе и вооруженным.

"Поддержка сепаратизма и терроризма, она была именно продемонстрирована (Западом. – Прим. ред.) и осуществлялась вооруженным способом. Террористов (на Северном Кавказе. – Прим. ред.) снабжали оружием, деньгами, оказывали им политическую и информационную поддержку по всему полю", – указал глава государства.

Более того, продолжил президент, западные страны использовали деструктивные инструменты влияния на внутреннюю политику России и раскачивали в стране ситуацию изнутри.

"Просто целенаправленно, так же, как мы видим, в некоторых других странах создавались и использовались инструменты раскачки внутриполитической ситуации", – пояснил он.

Тем временем РФ не лишает никого права на безопасность, но настаивает на исполнении данных ей обещаний, в том числе по нерасширению НАТО на восток, добавил глава государства.

"Сейчас даже не говорю про расширение НАТО, хотя это очевидная вещь. Вот нам и сегодня говорят, вы не имеете права заставлять кого-то решать свои вопросы безопасности так, как вы хотите, и лишать их права так, как они это хотят делать. Мы никого не лишаем никакого права. И мы ничего особенного ни от кого не требуем", – уточнил Путин.

Россия добьется освобождения своих исторических территорий, если Украина откажется от разговора по урегулированию конфликта, сказал российский лидер. Он подчеркнул, что Москва предпочла бы устранить первопричины произошедшего при помощи дипломатии, но если противоборствующая сторона и ее иностранные покровители откажутся от диалога, то РФ добьется своего военным путем.