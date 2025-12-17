Форма поиска по сайту

17 декабря, 05:47

Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже близко. Об этом он сообщил на мероприятии в Белом доме.

Трамп также рассказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф ранее ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами, чтобы стать переговорщиком по урегулированию на Украине.

"У Стива наилучший характер. У меня есть другие ребята, они отличные переговорщики, но с ними приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку", – цитирует лидера США РИА Новости.

В Берлине 15 декабря завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Трамп уже заявлял, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.

Россия выступает за достижение мира, а не временного перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению конфликта, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что до нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов США и Украины при участии представителей ЕС.

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Сюжет: Переговоры по Украине
