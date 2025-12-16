Замглавы МИД Рябков заявил, что разрешение украинского кризиса уже "на пороге"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Решение украинского кризиса уже "на пороге", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

Дипломат добавил, что Москва была вынуждена начать СВО, так как события развивались "в очень неправильном направлении". Но теперь, после ужасных трагедий и ситуаций в других местах, многие в мире, включая США, начали "рассматривать альтернативу".

"Мы готовы к сделке, если использовать слова президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", – указал замглавы МИД России.

Ранее в ФРГ заявляли, что Евросоюз и Соединенные Штаты договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с 5-й статьей НАТО.

Также страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня, говорил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Трамп, в свою очередь, рассказывал, что урегулирование кризиса стало ближе, чем когда-либо. При этом американский лидер пожаловался на то, что стороны конфликта меняют свои позиции во время переговоров.

