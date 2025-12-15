Мерц заявил, что ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности

Фото: ТАСС/dpa/Uwe Anspach

Страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его пресс-конференция транслировалась на сайте правительства ФРГ.

По словам канцлера, это "действительно далеко идущее, содержательное соглашение", которого раньше не было, поскольку и Европа, и США готовы совместно предоставить Украине гарантии безопасности.

Мерц также отметил, что США взяли на себя соответствующие обязательства политически, а "в перспективе" и юридически.

Представители Штатов и Украины встретились в Берлине вечером в воскресенье, 14 декабря. Участие в переговорах приняли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ писали, что встреча стала непростой. По данным журналистов, Вашингтон не хочет идти на компромисс, поэтому переговоры с Киевом и европейскими союзниками похожи на "перетягивание каната".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что США настаивают на выводе украинских военных из Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Украинский лидер счел эти требования несправедливыми и подчеркнул, что Киев продолжит добиваться варианта "стоим там, где стоим".

После второго раунда украинско-американских переговоров, который состоялся 15 декабря, Зеленский подчеркнул, что встреча была продуктивной.

