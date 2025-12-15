Второй раунд переговоров Украины и США завершился в Берлине

Фото: depositphotos/erik3804

Второй раунд переговоров между делегациями Украины и США завершился в Берлине. Он длился около двух часов, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, в переговорах также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Первая встреча по урегулированию конфликта на Украине прошла в Берлине вечером 14 декабря. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Зеленский.

Уиткофф заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе первой встречи. По его словам, переговоры были посвящены комплексному плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Также стороны подняли ряд экономических вопросов.