14 декабря, 21:30

Политика
DPA: Мерц покинул переговоры делегации США и Зеленского в Берлине

Мерц покинул переговоры делегации США и Зеленского в Берлине – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ушел с переговоров делегации США и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Встреча по урегулированию конфликта началась вечером 14 декабря. В ней принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Зеленский.

"После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора", – говорится в сообщении.

В соцсети Х Мерц опубликовал кадры, на которых он приветствует делегации по прибытии. Он написал, что Германия желает добиться мира на Украине.

Белый дом представил мирный план по урегулированию украинского конфликта 20 ноября. Для его согласования делегации США и Украины провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Спустя время в России прошла встреча Владимира Путина с американской делегацией по поводу мирного плана. В результате президент РФ допустил соглашение с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

