Ушаков заявил, что корейский вариант урегулирования конфликта на Украине не обсуждался

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва ни разу не обсуждала корейский вариант урегулирования конфликта на Украине. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования на Украине. И американцы знают о наших подходах. Но точно – снять кальку с корейской темы, – ни разу не обсуждалось это", – отметил Ушаков.

Он также рассказал, что российская сторона пока не ознакомилась с инициативами Евросоюза и Украины по урегулированию конфликта. Однако, по мнению помощника президента РФ, их вклад в достижение мира вряд ли будет конструктивным.

Ушаков также указал, что российская сторона резко возразит в случае, если в мирный план по урегулированию конфликта на Украине будут внесены неприемлемые для Москвы положения, в том числе по территориальному вопросу.

"Мы очень четко изложили нашу позицию, которая, вроде, была вполне понятна американцам", – подчеркнул помощник президента РФ, напомнив, что вопрос о территориях активно обсуждался во время переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в России.

Белый дом представил мирный план по урегулированию украинского конфликта 20 ноября. Для его согласования делегации США и Украины провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже в России прошла встреча Путина с американской делегацией по поводу мирного плана. В результате президент РФ допустил соглашение с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Спустя время Украина передала администрации США ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией не раскрываются.

