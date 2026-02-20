Поиски вертолета Robinson приостановлены в Амурской области

Фото: MAX/"МЧС Амурской области"

Росавиация приостановила поиски пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R44 в связи с наступлением темноты. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

"Задействованное сегодня (20 февраля. – Прим. ред.) для поиска ПСВС агентства – вертолет Ми-8 авиакомпании "Мост Авиа" вернулся в аэропорт дежурства Благовещенск", – говорится в сообщении.

Возобновление поисков планируется в утренние часы 21 февраля. Причем в них будут задействованы дополнительные воздушные суда, включая самолет Ан-2 из парка учреждения "Амурская авиабаза".

О пропаже вертолета стало известно 20 февраля. Вертолет исчез в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. В этот момент на борту находились двое сотрудников правоохранительных органов.

К его поискам были привлечены 36 человек и 12 единиц техники. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц"

