СК назвал две возможные причины авиапроисшествия в Амурской области

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения вертолета в Амурской области – техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, вечером 19 февраля вертолет Robinson R44 вылетел с лесозаготовительного участка в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, его местоположение и судьба находившихся на борту не установлены. Проводятся поисковые мероприятия.

При этом известно, что в вертолете были следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Октябрьский". Они находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия.

К настоящему моменту для расследования исчезновения вертолета создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов. Осмотрено место базирования вертолета, изъяты документы, имеющие значение для расследования, продолжаются мероприятия по установлению местонахождения воздушного судна.

О пропаже вертолета стало известно утром в пятницу, 20 февраля. Уточнялось, что он исчез в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Для поисков вертолета задействовали 36 человек и 12 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 поисковый беспилотник.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследование ведут следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.