Путин подписал закон о запрете передачи генетических данных россиян за рубеж

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий оборот генетической информации граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вводит запрет на передачу за пределы страны данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований россиян. Также под ограничение попадает доступ к такой информации для иностранных лиц и компаний, находящихся на территории РФ.

Инициатором изменений выступило правительство России. Коррективы внесены в федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".

Кроме того, теперь запрещается передача генетических данных человека, полученных в рамках популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным гражданам и компаниям, находящимся в России, представительствам и филиалам зарубежных юридических лиц в РФ, а также любым лицам и организациям за пределами территории России и иностранным государствам.

До этого этот закопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. В документе отмечается, что под передачей понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранных структур: сбор, хранение, пересылка, предоставление доступа, распространение, размещение в открытых сетях и другие действия.