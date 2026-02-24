Прокуратура начала проверку после обрушения части лестницы на Киевском вокзале

Фото: Москва 24

В столице проводится проверка после обрушения лестничного схода на Киевском вокзале. Об этом сообщает телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"Будут установлены причины происшествия, дана оценка качеству работ по содержанию и ремонту пассажирской инфраструктуры, при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Восстановительные работы также находятся на контроле прокуратуры.

Повреждение фрагмента лестничного схода к платформе № 9 Киевского вокзала произошло 24 февраля. В результате инцидента никто не пострадал, на движение поездов это также не повлияло. После выяснения причин будет проведен ремонт конструкции.

В настоящее время проход на платформу временно закрыт. Пассажиры могут воспользоваться соседним выходом.

