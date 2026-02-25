В АТОР назвали среднюю стоимость 10-дневного отдыха в Анапе летом 2026 года

Новый этап восстановления пляжей начался в Анапе после разлива мазута в 2024 году, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как ситуация скажется на популярности курорта и ценах будущим летом, расскажет Москва 24.

Никаких пляжных вечеринок?

Фото: vk.com/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

Работы по реабилитации пляжей Анапы, пострадавших от разлива мазута в конце 2024 года, начались 25 февраля. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, специалисты тестируют метод подсыпки песка из местных карьеров.

Первым этапом станет восстановление участка пляжа в селе Витязево – туда планируют завезти от 30 до 70 сантиметров нового песка. В оперштабе уточнили, что материал из ближайших карьеров максимально приближен к природному: в нем содержатся кварц и биокарбонаты – частицы раковин моллюсков. На следующем этапе планируется восстановление пляжей в Анапе и Темрюкском районе, сообщили власти региона.



Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в Керченском проливе в конце 2024 года, из-за чего в Черное море попал мазут. В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе. Основные работы по сбору мазута завершились в сентябре 2025 года, однако в конце октября в акватории Черного моря зафиксировали новый разлив нефтепродуктов. В начале февраля 2026 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока пляжи остаются закрытыми, так как содержание нефтепродуктов в песке по-прежнему превышает допустимые нормы.



Обсуждая перспективы будущего летнего сезона в Анапе, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что представители отрасли ждут обновленной информации от Роспотребнадзора.

"Туристы тоже занимают выжидательную позицию, и это традиционно для путешествий по России: внутренние направления бронируются на летний сезон позже, чем зарубежные. Но многое будет зависеть от ситуации с ликвидацией экологической аварии", – сказал он.



Фото: vk.com/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

По словам эксперта, отели в Анапе в целом готовы к приему гостей. Однако в прошлом сезоне некоторые гостиницы были вынуждены корректировать свою программу или вообще не открылись.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ До 2024 года Анапа принимала примерно 4,5 миллиона человек в год, однако в 2025-м падение турпотока составило, по предварительным оценкам, 50–60%. Из-за этого сократились и общие показатели всего Краснодарского края. Здесь есть важный момент: гостиничную инфраструктуру нужно поддерживать, это рабочие места, поэтому ситуация требует внимания.

При этом те, кто в прошлом сезоне принял решение открыться (например, отели с собственными бассейнами), предлагали скидки, чтобы привлечь отдыхающих. Пусть и без пляжа, там есть вся инфраструктура для комфортного отдыха, подчеркнул Горин.

Направление с "бонусом"

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом. Такими данными поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24.

"Признаюсь, для меня это немного удивительно, ведь официального заявления об открытии пляжей пока нет. На данный момент продано уже около 20% от летнего турпотока. То есть каждый пятый турист, планировавший отдых в Анапе, уже совершил покупку", – отметил он.

По словам эксперта, средний чек на 10 дней (без учета расходов на дорогу) на данный момент составляет порядка 40–42 тысячи рублей на человека. В зависимости от категории отеля сумма может варьироваться от 30 тысяч до 70 тысяч.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР По моим оптимистичным оценкам, если пляжи откроются, поток туристов еще увеличится и восстановится до параметров 2024 года.

По его словам, на данный момент Анапа дешевле соседних курортов примерно на 20%.

"Это своего рода "бонус" за закрытые пляжи. Если они откроются, цены мгновенно подрастут до среднерыночных значений и сравняются с остальным побережьем. Придется доплатить процентов 15–20", – отметил Ромашкин.

При этом соседние курорты на события в Анапе не реагируют – они формируют цены самостоятельно и не привязываются к местным проблемам, объяснил специалист. Он подчеркнул, что при раннем бронировании туроператоры и отели обычно берут предоплату в 20–25% от стоимости поездки, а остальное можно доплатить до заезда. Турист может в любое время отказаться и получить деньги обратно в течение трех дней.

Также Ромашкин отметил, что ранее основными способами добраться до Анапы были личный транспорт (80%) и поезда (20%). В этом сезоне появилась возможность строить маршрут через аэропорт Краснодара, возобновивший работу в сентябре 2025 года. Оттуда до Анапы – 2–2,5 часа езды, что становится подспорьем в логистике, добавил специалист.