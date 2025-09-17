Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 07:15

Первый рейс Москва – Краснодар вылетел после трехлетнего перерыва

Фото: 123RF/soosjozsef

Первый с 2022 года регулярный рейс Москва – Краснодар вылетел из аэропорта Шереметьево, передает РИА Новости.

Время в пути до аэропорта столицы Кубани составит около четырех часов. Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

По данным агентства, практически все кресла в салоне самолета заняты.

Аэропорт Краснодара открылся для обслуживания авиарейсов 11 сентября. Перед открытием были проработаны все меры безопасности, а также полностью укомплектован штат сотрудников.

Как указали в Минтрансе России, открытие аэропорта позволит увеличить возможности жителей и бизнеса в регионе и сделает доступнее отдых на Азовском и Черном морях.

Режим ограничения полетов в аэропорты Южной и Центральной России начал действовать с 24 февраля 2022 года. В мае 2024-го первым ограничения снял аэровокзал Элисты. В июле этого года для полетов открылся аэропорт Геленджика.

Аэропорт Краснодара возобновил работу после полутора лет перерыва

