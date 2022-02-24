Росавиация приостановила работу аэропортов на юге России

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В Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова.

Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года.

Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Российский лидер отметил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

