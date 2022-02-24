Гражданскому населению Украины ничего не угрожает – Минобороны РФ

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Гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным министерства, Россия не наносит ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по Украине.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Российский лидер отметил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

