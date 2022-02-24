Нападение на Россию приведет к разгрому для потенциального агрессора – Путин

Фото: Москва 24
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Россию приведет к разгрому для любого потенциального агрессора. Об этом он сказал в видеообращении к россиянам.
Путин заметил, что российское правительство объективно оценивает постоянно звучащие угрозы в сфере экономики и свои возможности противостоять шантажу.
"Мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично", – подчеркнул президент.
Он добавил, что современная Россия является одной из самых мощных ядерных держав мира и обладает определенными преимуществами благодаря новейшим видам вооружений.
Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли красную черту. Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
Кроме того, Путин призвал солдат вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.
В регионах Украины сообщили о взрывах
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