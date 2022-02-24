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Владимир Путин обратился к украинским военным во время своего телевыступления. Президент России призвал солдат вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой.

"Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

Президент страны также добавил, что попытка вмешательства извне в происходящие события приведет к незамедлительному ответу со стороны России.

"Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

До этого президент в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.