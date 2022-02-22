Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР

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Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.

Данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных. Кроме того, в них зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

