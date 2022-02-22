Песков заявил, что костяк телеобращения к народу Путин готовил сам

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин самостоятельно готовил костяк своего телеобращения к россиянам по теме Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российский лидер является непосредственным автором текста.
"Когда речь шла о концептуальных размышлениях, там более спокойная манера оглашения, но где речь о нашем времени, где речь идет о тех трагических событиях, которые имели место, там, конечно, к этой максимальной собранности добавляются и эмоции", – цитирует Пескова ТАСС.
В ходе своего телеобращения к россиянам 21 февраля Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Также президент попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Путин выступил с обращением к россиянам
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