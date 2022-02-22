Путин опроверг заявления, что РФ хочет восстановления в границах Российской империи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заявления западных официальных лиц и СМИ о том, что Россия якобы планирует восстановиться в границах Российской империи, являются спекуляцией, заявил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах", – сказал он.
Путин подчеркнул, что эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности.
21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства подписал соответствующие указы.
По словам российского лидера, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. Путин подчеркнул, что в случае продолжения кровопролития вся ответственность будет на Киевском режиме.
Госдума единогласно ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР
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