Россия признала ДНР и ЛНР в границах 2014 года – Песков

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Россия признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, в которых они себя провозгласили в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"В тех границах, в которых они себя провозглашали", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Уточняя, о каких именно границах идет речь, Песков еще раз подчеркнул, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР в границах, заявленных на момент провозглашения.

"В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены", – пояснил Песков.

Говоря о реакции Запада на признание республик, пресс-секретарь президента отметил, что она является ожидаемой.

"Что касается их реакции – она предсказуемая, прогнозируемая", – заключил Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По его словам, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

В свою очередь, ДНР и ЛНР приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.