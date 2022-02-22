Песков прокомментировал слова Зеленского о возможном разрыве дипотношений с РФ

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В Кремле считают крайне нежелательным сценарий с разрывом дипломатических отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это сделает все еще сложнее для народов двух стран", – цитирует Пескова ТАСС.
Такого же мнения придерживается и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Официальный представитель Кремля также рассказал, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.
"(Россия признает республики. – Прим. ред.) в границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", – сказал Руденко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что соответствующий запрос ему направило министерство иностранных дел страны.
Перед этим Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По его словам, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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