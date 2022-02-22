Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Госдума на заседании единогласно приняла закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
За принятие федерального закона проголосовали 399 депутатов.
Договоры предусматривают сотрудничество России с ДНР и ЛНР в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Кроме того, они создают правовую основу для пребывания на территориях Донецкой и Луганской народных республик российских военных. Также в договорах зафиксированы обязательства сторон во взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.
Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Они вступят в силу с момента опубликования – с 22 февраля.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе.
В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.
Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.
Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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