Евросоюз пообещал ответить санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

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Евросоюз ответит санкциями на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделали председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, передает ТАСС.

В ЕС подчеркнули, что решительно осуждают решение президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

"Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений", – говорится в заявлении.

Председатели ЕК и ЕС также пообещали, что санкции затронут всех, кто оказался причастен к признанию республик.

По данным дипломатического источника, в Евросоюзе сейчас проходят переговоры о возможности созыва экстренного саммита для принятия ответных мер.

"Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России", – отметил собеседник агентства.

Ранее Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее в Совфеде заявили, что рассмотрят необходимые для признания ДНР и ЛНР документы в соответствии с Конституцией РФ после их внесения в парламент.