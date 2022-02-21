Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ о признании ДНР и ЛНР

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Владимир Путин провел телефонные разговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых проинформировал политиков об итогах расширенного заседания Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", – отмечается в сообщении.
В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что 21 февраля поступили обращения руководства республик о признании их независимости из-за военной агрессии властей Украины, в частности массированных обстрелов территории Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.
"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", – говорится в сообщении.
Французский президент и канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием ситуации. Однако политики обозначили готовность к продолжению контактов.
Ранее ЕС обратился к российским властям с призывом не признавать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующим заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Он отмечал, что члены Совета Евросоюза внимательно следили за ходом заседания Совбеза РФ. Боррель подчеркнул, что обсуждение вызвало в Брюсселе большую обеспокоенность.
До этого Путин заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.
Путин провел экстренное заседание Совета безопасности по вопросам ситуации в ЛНР и ДНР
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