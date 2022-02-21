Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Российские власти давно ведут подготовку к возможному ответу на признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поэтому эти риски тщательно проработаны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совбеза.

"Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР, я имею в виду в первую очередь это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться, в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов", – отметил Мишустин.

Он уточнил, что также в случае возможного ответа на признание ДНР и ЛНР созданы необходимые группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина. По словам Мишустина, они сформированы для того, чтобы знать, как реагировать в таких ситуациях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет решение по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

