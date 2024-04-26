Уровень Урала опустился ниже опасного на всем протяжении реки в Оренбуржье

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уровень воды в реке Урал в селе Илек Оренбургской области снизился до 888 сантиметров, что на 2 сантиметра ниже опасной отметки. Таким образом, уровень воды находится ниже опасных отметок на всем протяжении Урала в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на оренбургский Гидрометцентр.

Уровень воды в Урале у Оренбурга составляет 869 сантиметров, у Орска – 393 сантиметра, а в реке Сакмара у Татарской Каргалы – 792 сантиметра.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что власти региона направили на выплаты пострадавшим от паводка в области почти 1 миллиард рублей.

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пик паводка в городе прошел, поэтому специалисты начали демонтировать водоналивные дамбы. Он объяснил, что речь идет о дамбе на улицах Черепановых и Чичерина, благодаря которой удалось успеть сделать еще одну дамбу из глины и щебня.