Мэр Оренбурга заявил о начале демонтажа дамб в городе

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Пик паводка в Оренбурге прошел, поэтому специалисты начали демонтировать водоналивные дамбы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Салмин.

Он объяснил, что речь идет о дамбе на улицах Черепановых и Чичерина, благодаря которой удалось успеть сделать еще одну дамбу из глины и щебня. По данным главы Оренбурга, специальные комиссии уже начали работать там, откуда отступила вода. За 22 апреля специалисты обошли уже 1 772 домовладения.

"С завтрашнего дня выйдут комиссии по оценке ущерба жилых домовладений", – добавил он.

По данным на 20 апреля, в регионе до сих пор подтоплены более 13 тысяч жилых домов, включая 55 многоквартирных.

На территории региона действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

По данным МЧС РФ, волна половодья прошла этот город и столицу Оренбуржья 17 апреля. Уровень Урала в районе Оренбурга доходил до 1 187 сантиметров.

