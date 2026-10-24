Песков: нового разговора Путина и Трампа на фоне миссии в Алешках пока нет в планах

24 октября, 21:32Политика
Фото: kremlin.ru
Нового телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках пока в планах нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока такого плана нет", – сказал он.
Ранее представитель Кремля рассказал, что все желающие смогут покинуть Алешки в рамках гуманитарной операции. Он также добавил, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп, которая помогла согласованию гуманитарной операции.
Также большую работу проделали уполномоченные по правам человека РФ и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.
Российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.
В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня.
Кремль подтвердил договоренность о перемирии в Алешках для эвакуации жителей