Песков: нового разговора Путина и Трампа на фоне миссии в Алешках пока нет в планах

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Нового телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках пока в планах нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока такого плана нет", – сказал он.

Ранее представитель Кремля рассказал, что все желающие смогут покинуть Алешки в рамках гуманитарной операции. Он также добавил, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп, которая помогла согласованию гуманитарной операции.

Также большую работу проделали уполномоченные по правам человека РФ и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.

Российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня.