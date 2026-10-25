Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 25 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Малооблачная погода без осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до нуля градусов.

Золотая осень завершится в Москве во вторник, 27 октября: в столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Кроме того, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с грядой дождевых туч.