25 октября, 06:22Общество
Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 25 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
Малооблачная погода без осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до нуля градусов.
Золотая осень завершится в Москве во вторник, 27 октября: в столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Кроме того, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с грядой дождевых туч.
Температура в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов