Москвичам объяснили, для чего необходима уборка осенней листвы в парках

С приходом осени в соцсетях разгораются традиционные споры о том, насколько необходимо убирать с земли опавшую листву. В связи с этим на главные вопросы ответили эксперты. Подробнее – в нашем материале.

Естественный покров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С наступлением осени многие москвичи задались в Сети вопросом, зачем в городских парках и скверах убирают опавшую листву. В частности, пользователи пишут, что использование воздуходувок поднимает пыль, а это может повредить верхний слой грунта.





комментарий из Сети Я в принципе не могу понять, зачем убирать листву осенью, когда это естественный покров на зиму, защищающий и питающий почву.

При этом некоторые комментаторы выступили за уборку: по их мнению, опавшие листья могут быть подходящим местом для разведения паразитов, а также создавать травмоопасные условия при заморозках.

"Листья зимой сгниют под снегом, и весной будет некрасивая каша. Хотя для почвы полезней оставлять листья. Но мы же не урожай выращиваем", "считаю, нужно собирать, чтобы клещей не разводить. Ну либо обрабатывать все скверы акарицидами", "лучше всего листья убирать только частично, чтобы к весне успели сгнить полностью, а то под деревьями и на дорожках может оставаться каша. Также с проезжих частей и пешеходных дорожек убирают, чтобы скользко не было, когда подморозит", – поделились мнениями комментаторы.

Уборка опавшей листвы началась в московских парках в сентябре. Листву регулярно сметают с пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, а также очищают от них решетки ливневой канализации. Помимо этого, коммунальные службы ежедневно проводят уборку листвы вдоль всех прогулочных зон.

Между тем синоптики предупредили, что золотая осень задержится в столице до конца октября, а период глубокой осени начнется лишь в первые дни ноября. Более того, жителей региона еще успеет порадовать позднее бабье лето с идеальной ясной погодой, а завершится этот период, как только с деревьев полностью опадет вся листва.

Элемент экосистемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном департаменте ЖКХ рассказали, что убирать осеннюю листву все же необходимо.

В ведомстве объяснили, что опавшие листья активно впитывают токсичные и загрязняющие вещества, которые поступают из воздуха и грунта. Кроме того, в них размножаются насекомые, способные переносить опасные заболевания, угрожающие человеку, домашним питомцам и деревьям.

Также не стоит забывать, что скопления листьев быстро загрязняют проезжую часть и забивают решетки водосточной системы. По этой причине регулярный сбор, вывоз и последующая переработка листвы признаны обязательными мерами, предотвращающими концентрацию токсичных веществ в городской среде, отметили эксперты.

При этом коммунальные службы проводят сезонные работы по сбору листвы дважды в год: осенью они охватывают период с сентября по ноябрь, а весной возобновляются с марта по май.





департамент ЖКХ Сбор опавших листьев – это не сплошная уборка "под ноль". Все зависит от типа газона. Вдоль городских магистралей лист сгребается до 25 метров; вдоль улиц, районных проездов, шоссейных дорог – до 10 метров, вдоль проездов в парковых зонах и дворовых – до 5 метров, в том числе на территориях с искусственным покрытием (например, детских и спортивных площадках).

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ведомстве добавили, что на газонах с разнотравьем и высокой травой уборку проводят лишь частично. Листья сгребают исключительно в тех местах, где уровень загрязнения превышает установленные нормы.

Однако в некоторых случаях листовой слой является важным элементом экосистемы. Перегнивая, он возвращает в почву питательные вещества и создает необходимую среду для жизни микроорганизмов и насекомых. Отмечается, что, если полностью очистить такие участки, трава останется без природной подкормки. В частности, уборку не проводят на газонах парков и лесопарков, бульваров и скверов.

При этом для очистки газонов разрешено использовать только веерные грабли, поскольку острый инвентарь и метлы могут повредить травяной покров. Что касается садовой техники – воздуходувок и пылесосов, то ее применение допускается исключительно на открытых территориях в отдалении от жилых кварталов, подчеркнули в департаменте.

