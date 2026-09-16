ЦППК подготовит к зиме свыше тысячи станций и остановочных пунктов

Фото: Москва 24/Анна Селина

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит к зимнему сезону 1,1 тысячи станций и остановочных пунктов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что подготовка уже началась, хотя осень только наступила. Работы затронут объекты в Москве, Подмосковье и других регионах. Специалисты проверят тепловые завесы и системы отопления, приведут в порядок платформы, двери пассажирских павильонов и другие элементы инфраструктуры.

В Московском транспортном узле работы проведут на 470 объектах, включая 61 станцию Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее сообщалось, что поезда ЦППК начали останавливаться на новом городском вокзале Серп и Молот на МЦД-4. Отмечалось, что после реконструкции пространство вокзала преобразилось и стало частью современного транспортного узла.

Теперь платформы расположены ближе к метро, а пересадки на две линии подземки и другие виды транспорта стали удобнее и быстрее.