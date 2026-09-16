Россия перепроверит ситуацию после заявлений США о выводе оружия в космос

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Россия уже перепроверяет ситуацию после заявлений США о выводе ударных вооружений в космос. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на Международном фестивале молодежи, пишет ТАСС.

Министр напомнил, что РФ давно продвигает в ООН резолюцию о запрете вывода любого оружия на орбиту. При этом Вашингтон предлагает ограничиться только ядерным оружием, подозревая Москву в подготовке к его размещению.

"Мы говорим, что у нас таких планов нет. Но когда мы говорим, что надо запретить вывод любого оружия, это включает и ядерное. Не хотят", – сказал дипломат, назвав переговорную позицию Штатов "не очень изящной".

Лавров также отметил, что перспективы развития обстановки в космосе на горизонте 10–15 лет будут выглядеть так, как удастся продвигать позицию мирового большинства.

Ранее министр ВВС США Трой Менк рассказал о том, что США имеют орбитальные вооружения для контроля космического пространства. Однако Москва не получала уведомлений о размещении оружия в космосе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что действия Соединенных Штатов фиксируются, а Россия делает "соответствующие выводы".

