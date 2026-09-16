Основатель TikTok Чжан Имин возглавил список богатейших людей Азии

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Основатель компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, Чжан Имин впервые возглавил список самых богатых людей Азии. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние предпринимателя в сентябре выросло на 12 миллиардов долларов и превысило 105 миллиардов. С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его активы, оно увеличилось в 8 раз.

По словам главного аналитика исследовательской фирмы Omdia Лянь Цзе Су, продукты и услуги в сфере искусственного интеллекта открывают для ByteDance самые большие перспективы после успеха видеоплатформы компании.

На второй строчке рейтинга самых богатых людей Азии оказался индийский магнат Гаутам Адани, а на третьей – миллиардер Мукеш Амбани.

Ранее основатель DeepSeek Лян Вэньфэн удвоил свое состояние, став самым богатым создателем модели искусственного интеллекта. Его капитал увеличился с 16,7 миллиарда долларов до 36 миллиардов всего за один день. В результате суточный прирост составил 116%, а с начала года – 124%.