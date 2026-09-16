Умерла американо-британская писательница Бонни Грир

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Американо-британская писательница, драматург, критик и телеведущая Бонни Грир скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее мужа Дэвида Хатчинса.

По его словам, причиной смерти Грир стала непродолжительная болезнь. Хатчинс призвал уважать частную жизнь семьи в это трудное время и подчеркнул, что интеллект, смелость и неповторимый голос Грир внесли неоценимый вклад в британскую культурную и общественную жизнь.

Бонни Грир родилась в Чикаго в 1948 году и была старшей из семи детей в семье. Некоторое время она жила в Нью-Йорке, а в 1986 году переехала в Великобританию, объясняя это необходимостью "избежать тени смерти" и упадка театральной сцены в Нью-Йорке.

Писательница получила премию Верити Баргейт за лучшую пьесу "Мунда Негра", посвященную проблемам психического здоровья темнокожих женщин. В 2005 году Грир вошла в попечительский совет Британского музея, а позже заняла должность зампредседателя.

Помимо того, она входила в состав советов директоров Лондонской киношколы и Королевской оперы, а в 2022 году была избрана членом Королевского литературного общества. В 2010-м за заслуги перед искусством Грир наградили орденом Британской империи в звании офицера.