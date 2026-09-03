Умерла американская журналистка и феминистка Глория Стайнем

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Американская журналистка и активистка за права женщин Глория Стайнем скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщили ее представители на странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации говорится, что Стайнем мирно скончалась у себя дома в Нью-Йорке в окружении близких и тех, кто ее любил.

"Почти век, прожитый Глорией на этой земле, был прожит не зря, и до самого конца она продолжала бороться за равенство", – отмечается в публикации.

До последних лет активистка продолжала писать и проводить встречи у себя дома. Она хотела, чтобы ее дом стал центром движений за социальную справедливость, а традиция таких встреч продолжилась после ее смерти.

Представители активистки призвали поклонников зажечь свечу в ее память, а также сделать пожертвование в благотворительный фонд Gloria's Foundation.

По данным телеканала NBC, Стайнем посвятила жизнь борьбе за репродуктивные права женщин, защите от домашнего насилия и гендерному равенству на рабочем месте.

Она стала одним из главных лиц второй волны феминизма, пришедшейся на 1960-е годы, и добивалась расширения прав женщин, в том числе права самостоятельно получать кредитные карты и поступать в университеты, которые ранее были для них закрыты.

Известность пришла к ней в 1963 году, когда она провела расследование об условиях труда сотрудниц клубов Playboy, устроившись туда под прикрытием на несколько недель. Позже Стайнем участвовала в создании журнала New York Magazine и стала соосновательницей феминистского издания Ms, которое первым в США вынесло на обложку тему домашнего насилия.

В 1971 году она также стала одной из создательниц Национального женского политического кокуса, ставившего целью увеличение числа женщин в органах власти. В 2013 году ей была вручена Президентская медаль Свободы – высшая гражданская награда США.