Собянин рассказал о новом промышленном комплексе на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый высокотехнологичный промышленный комплекс построили в районе Люблино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Четырехэтажное здание площадью почти 14 тысяч квадратных метров находится на Ставропольской улице. Для реализации проекта столица выделила 0,9 гектара земли на льготных условиях.

Промпарк "НОМАН" специализируется на производстве в области электроники, полиграфии и легкой промышленности. Там сформировано свыше 260 рабочих мест.

"Здание востребовано: на сегодня компании заняли уже 90% площадей. Среди них – крупная медико-косметическая компания, производители инновационных контактных линз и высокоточного оборудования", – указал мэр Москвы.

Он отметил, что комплекс связан с Волгоградским проспектом, МЧС и МКАД. Также рядом располагаются остановки наземного транспорта и станция метро "Люблино".

Всего с начала года в городе появилось 12 высокотехнологичных производств. В их составе – промышленно-строительный объект ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона от "КРОСТ", лабораторная база Московского эндокринного завода, три корпуса промлогистического парка "Шишкин лес" и два промышленных парка – "Сенькино" и "Кувекино".

