Суд назначил основательнице "Дома с маяком" запрет определенных действий

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий основательнице благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидии Мониаве по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом заявила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия и избрала меру пресечения до 30 октября.

В свою очередь, адвокат основательницы фонда Михаил Бирюков сообщил ТАСС, что суд запретил Мониаве выходить из дома с 20:00 до 08:00, а также общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Заседание проходило без представителей прессы и близких Мониавы.

2 сентября Мониава была доставлена в Следственный комитет на допрос, который проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Через некоторое время ей предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Сама она вину не признала. Мониаве грозит до 10 лет колонии.

В свою очередь, в хосписе сообщали, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.

